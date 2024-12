Broncos vs Chargers: duelo divisional ¿en campo neutral?

La semana pasada Denver ganó y cubrió su partido para cubrir su quinto partido al hilo, 4ta victoria consecutiva promediando casi 35 puntos anotados contra los 24 en promedio de la temporada. Por su parte, los locales vienen de caer escandalosamente vs. Tampa Bay donde aceptaron 40 puntos.

Denver ya perdió en casa en el primer duelo que tuvieron y después solamente lo ha hecho vs. Baltimore y vs. Kansas City. Siento que a Los Chargers se les está acabando la electricidad y cuando la parte difícil del calendario les llegó, sintieron sus limitantes y se están reflejando en los resultados. Caso contrario con los Broncos que han venido de menos a más y llegan a este punto de la temporada jugando mejor por lo que mi pick será Denver +3 en -115. En algunas partes la línea esta en +2.5 con mejor momio de -105 pero por la importancia del 3 en la NFL, la diferencia de 10 en el momio vale la pena y no esta caro.

Aunque me gusta el partido para que los puntos sean arriba de 42, en juegos de jueves por la noche por lo general no me gusta ir con altas.

Si no logran encontrar el +3 y solo está el +2.5 es gran oportunidad de tomarlo como una patita para hacer un Wong teaser buscándole parejita... algunos candidatos serían Falcons, Bengals o Texans.

Broncos @ Chargers -2.5, 42