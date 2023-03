“Nunca seré Tom Brady”: Mayfield en sus primeras declaraciones como QB de ‘Bucs’

TAMPA.- Baker Mayfield, nuevo ‘quarterback’ de los Tampa Bay Buccaneers, afirmó este lunes que no intentará imitar a su antecesor Tom Brady ya que éste es el mejor jugador en la historia de la NFL.

”Escuchen, nunca voy a ser Tom Brady. Hay una razón por la que él ganó tantos Super Bowls; es el más grande de todos los tiempos, de eso no hay duda. No voy a tratar de ser Brady, voy a ser yo. Eso es lo que me ha traído hasta aquí”, aseveró Mayfield en su presentación con Tampa Bay.

Ante el retiro de Brady a inicios de febrero pasado, Baker Mayfied, de 27 años, fue contratado por los Bucs para comandar la ofensiva.

Competirá por ser el mariscal de campo principal con el joven de 25 años Kyle Trask.

Mayfield subrayó que se ha mentalizado para no pensar que sustituirá a Brady y que fue contratado por las cualidades que demostró durante la temporada 2022, que arrancó con los Cleveland Browns, en los que jugó siete partidos, y culminó con Los Angeles Rams, equipo con el que actuó en cinco duelos.