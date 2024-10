¡Tua regresa!: Tagovailoa está listo para liderar a los Dolphins contra los Cardinals

“Las palabras no pueden describir la emoción que me da que jugadores tengan las oportunidades que sé no toman por sentado”, dijo McDaniel el viernes. “Es muy emocionante desde el punto de vista de los entrenadores”.

Tagovailoa sufrió la conmoción al colisionar con el defensive back de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin cuando intentó correr con el balón para primer down. El contacto inició cuando bajó su hombro para hacer contacto con Hamlin en lugar de deslizarse. El lunes Tagovailoa dijo que no tuvo síntomas desde el día siguiente a recibir el diagnóstico.