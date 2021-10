Harry Maguire, capitán del Manchester United, pide perdón a los aficionados

“ Pedimos perdón a nuestros aficionados. No estuvimos cerca del nivel que requiere este club. Se quedaron con nosotros hasta el final y eso es algo que apreciamos como equipo, pero tenemos que hacerlo mucho mejor ”, dijo Maguire en Sky Sports.

“Estoy muy decepcionado. Les dimos muchas ocasiones y ellos estuvieron certeros. Yo soy defensa y conceder cuatro goles en la primera parte no es aceptable. Tengo que pensar mucho en mi actuación hoy. Tenemos que permanecer juntos y no culparnos los unos a los otros”, añadió el central inglés.

“No diría que ha sido vergonzoso, diría que no ha sido lo suficientemente bueno. Veo a estos chicos cada día en los entrenamientos y están trabajando lo mejor que pueden, pero en este momento no es suficiente”.