Así se disputará el Apertura 2026: fecha de inicio, adiós al Play-In y calendario de Liguilla

La Liga MX vivirá uno de sus torneos más atípicos y cargados de cambios recientes en el Apertura 2026, luego de que la Asamblea de Dueños celebrada este jueves definiera puntos clave para el futuro inmediato del futbol mexicano, desde el calendario de competencia hasta el formato de clasificación y la nueva estructura administrativa del campeonato. Uno de los anuncios principales fue la fecha de arranque del Apertura 2026. El torneo comenzará el jueves 16 de julio, apenas tres días antes de la Final de la Copa del Mundo 2026, programada para el 19 de julio. Con ello, la Liga MX iniciará su nuevo campeonato todavía en medio del cierre mundialista, en un semestre que exigirá ajustes de calendario para clubes, futbolistas y aficionados.

La otra gran modificación deportiva será la desaparición definitiva del Play-In. Después de varios torneos con este sistema, la Liga MX decidió dejar fuera dicho formato, que ya no se utilizó en el Clausura 2026 por el ajuste de calendario previo al Mundial.

A partir del Apertura 2026, los ocho mejores equipos de la tabla general avanzarán directamente a la Liguilla, devolviendo el pase directo a los Cuartos de Final como ruta principal hacia el título. La fase final del Apertura 2026 quedó programada del 19 de noviembre al 13 de diciembre. La Final de Ida se jugaría el jueves 10 de diciembre y la Vuelta el domingo 13 de diciembre. Sin embargo, existe un escenario alternativo: si Toluca o Tigres llegan a la serie por el título y también deben disputar la Copa Intercontinental de la FIFA, la Final de la Liga MX se movería al 24 y 27 de diciembre, lo que abriría la posibilidad de una definición navideña. La Asamblea también confirmó que el Campeón de Campeones de la temporada 2025-2026 se disputará el 25 de julio. Por esa razón, los clubes involucrados tendrán reprogramada su Jornada 2, con posibilidad de pagar esos compromisos durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre.

En el plano institucional, los dueños aprobaron por unanimidad un nuevo modelo de gobierno corporativo para la Liga MX, inspirado en prácticas de ligas europeas. La estructura contempla cuatro comités estratégicos: Deportivo, Comercial, de Inversión y Certificación, y de Ética y Buen Gobierno, con participación de los 18 clubes de Primera División. Con estos acuerdos, el Apertura 2026 marcará un punto de quiebre para la Liga MX: iniciará en pleno cierre mundialista, ya no tendrá Play-In, recuperará una Liguilla directa con ocho clasificados y estrenará una estructura de gobierno con la intención de dar mayor orden, transparencia y competitividad al torneo.

Publicidad

Temas

Futbol

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

Liga MX

