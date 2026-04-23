Así se disputará el Apertura 2026: fecha de inicio, adiós al Play-In y calendario de Liguilla

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 23 abril 2026
    Así se disputará el Apertura 2026: fecha de inicio, adiós al Play-In y calendario de Liguilla
    La Liga MX aprobó cambios clave para el Apertura 2026, entre ellos el inicio del torneo el 16 de julio, la eliminación del Play-In y el nuevo calendario de Liguilla. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Futbol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX

La Asamblea de Dueños aprobó el nuevo calendario del torneo con la eliminación definitiva del Play-In y estableciendo las fechas para definir al campeón de la Liga MX

La Liga MX vivirá uno de sus torneos más atípicos y cargados de cambios recientes en el Apertura 2026, luego de que la Asamblea de Dueños celebrada este jueves definiera puntos clave para el futuro inmediato del futbol mexicano, desde el calendario de competencia hasta el formato de clasificación y la nueva estructura administrativa del campeonato.

Uno de los anuncios principales fue la fecha de arranque del Apertura 2026. El torneo comenzará el jueves 16 de julio, apenas tres días antes de la Final de la Copa del Mundo 2026, programada para el 19 de julio.

Con ello, la Liga MX iniciará su nuevo campeonato todavía en medio del cierre mundialista, en un semestre que exigirá ajustes de calendario para clubes, futbolistas y aficionados.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liga-mx-adios-al-control-de-televisa-el-bloque-g8-busca-reformar-el-futbol-mexicano-JC20223569

La otra gran modificación deportiva será la desaparición definitiva del Play-In. Después de varios torneos con este sistema, la Liga MX decidió dejar fuera dicho formato, que ya no se utilizó en el Clausura 2026 por el ajuste de calendario previo al Mundial.

A partir del Apertura 2026, los ocho mejores equipos de la tabla general avanzarán directamente a la Liguilla, devolviendo el pase directo a los Cuartos de Final como ruta principal hacia el título.

La fase final del Apertura 2026 quedó programada del 19 de noviembre al 13 de diciembre. La Final de Ida se jugaría el jueves 10 de diciembre y la Vuelta el domingo 13 de diciembre.

Sin embargo, existe un escenario alternativo: si Toluca o Tigres llegan a la serie por el título y también deben disputar la Copa Intercontinental de la FIFA, la Final de la Liga MX se movería al 24 y 27 de diciembre, lo que abriría la posibilidad de una definición navideña.

La Asamblea también confirmó que el Campeón de Campeones de la temporada 2025-2026 se disputará el 25 de julio. Por esa razón, los clubes involucrados tendrán reprogramada su Jornada 2, con posibilidad de pagar esos compromisos durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre.

En el plano institucional, los dueños aprobaron por unanimidad un nuevo modelo de gobierno corporativo para la Liga MX, inspirado en prácticas de ligas europeas.

La estructura contempla cuatro comités estratégicos: Deportivo, Comercial, de Inversión y Certificación, y de Ética y Buen Gobierno, con participación de los 18 clubes de Primera División.

Con estos acuerdos, el Apertura 2026 marcará un punto de quiebre para la Liga MX: iniciará en pleno cierre mundialista, ya no tendrá Play-In, recuperará una Liguilla directa con ocho clasificados y estrenará una estructura de gobierno con la intención de dar mayor orden, transparencia y competitividad al torneo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en Coahuila, llamó a reforzar la prevención desde casa ante amenazas vinculadas a retos virales en escuelas.

Refuerzan prevención en escuelas de Coahuila ante retos virales de violencia
El secreto del nuevo logo panista

El secreto del nuevo logo panista
true

A Sheinbaum se le vino el mundo (exterior) encima

Video captó detonaciones contra Carolina Flores en CDMX; autoridades analizan la grabación como prueba clave en el caso de feminicidio.

Revelan video del feminicidio de Carolina Flores en CDMX: ‘¿Qué hiciste, mamá?’

Junto a Abel, la persona de mayor confianza del ‘Guano’, también cayeron operador financiero y encargado de compra de armas, drones y explosivos.

Cae en Durango mano derecha del ‘Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
El recorrido iniciará en la Plaza Nueva Tlaxcala a las 19:00 horas, avanzando por la calle Juárez con la participación de tunas universitarias que ambientarán el trayecto.

Recorrido cultural llenará de ambiente norteño las calles del Centro Histórico en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío 46 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Atención. El caso pone en el foco las condiciones laborales y las denuncias de acoso en compañías lideradas por figuras de internet.

¡Nadie se escapa! Denuncia exempleada a la empresa de MrBeast por acoso y discriminación