Advierte Marco Rubio que cárteles mexicanos usen drones contra EU

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Rubio señaló que las organizaciones criminales mexicanas usan cada vez más armas aéreas para atacar a otros grupos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los cárteles mexicanos podrían recurrir al uso de drones para afectar los intereses de los estadounidenses.

“Los cárteles mexicanos están utilizando drones los unos contra los otros y debemos imaginar que en algún momento incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”, declaró Rubio.

El funcionario estadounidense dijo que el uso de drones se ha extendido a todo el mundo y se ha vuelto un desafío. En ese sentido, destacó el poder económico y militar del país para proteger a los ciudadanos estadounidenses.

En la audiencia, Rubio dijo que la política exterior de Estados Unidos se enfoca principalmente en defender los intereses nacionales.

“Seguimos siendo la única superpotencia global del mundo, pero todo esto significa muy poco si ese poder no se utiliza para proteger a las personas que lo construyeron, las personas que está destinado a proteger”.

Agregó que la estrategia del Gobierno de Estados Unidos no solo se centra en seguridad sino también en prosperidad económica, que se vincula con la estabilidad política y social de la región.

También se contemplan intercambio de inteligencia, uso de tecnología avanzada y operaciones para frenar a los cárteles.