Advierte Marco Rubio que cárteles mexicanos usen drones contra EU

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    Advierte Marco Rubio que cárteles mexicanos usen drones contra EU
    Rubio destacó en el Senado el poder económico y militar de EU para proteger a sus ciudadanos. AP

El secretario de Estado de EU señaló que cada vez son más comunes los ataques con dispositivos aéreos, lo que los convierte en un desafío global

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los cárteles mexicanos podrían recurrir al uso de drones para afectar los intereses de los estadounidenses.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Rubio señaló que las organizaciones criminales mexicanas usan cada vez más armas aéreas para atacar a otros grupos.

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“Los cárteles mexicanos están utilizando drones los unos contra los otros y debemos imaginar que en algún momento incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”, declaró Rubio.

El funcionario estadounidense dijo que el uso de drones se ha extendido a todo el mundo y se ha vuelto un desafío. En ese sentido, destacó el poder económico y militar del país para proteger a los ciudadanos estadounidenses.

En la audiencia, Rubio dijo que la política exterior de Estados Unidos se enfoca principalmente en defender los intereses nacionales.

“Seguimos siendo la única superpotencia global del mundo, pero todo esto significa muy poco si ese poder no se utiliza para proteger a las personas que lo construyeron, las personas que está destinado a proteger”.

Agregó que la estrategia del Gobierno de Estados Unidos no solo se centra en seguridad sino también en prosperidad económica, que se vincula con la estabilidad política y social de la región.

También se contemplan intercambio de inteligencia, uso de tecnología avanzada y operaciones para frenar a los cárteles.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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