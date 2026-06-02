‘Soy hijo de quienes aman’: AMLO reaparece en foto con ‘Andy’ López Beltrán

Tras el anuncio de su búsqueda por una diputación federal por Tabasco y su salida de la Secretaría de Organización de Morena, Andrés ‘Andy’ López Beltrán compartió una fotografía acompañado de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). López Beltrán reivindicó con la leyenda “soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”, en una publicación realizada en su cuenta de Instagram; aunque se desconoce si la fotografía fue tomada recientemente. Apenas el pasado 25 de mayo, el hijo del expresidente presentó su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena para buscar adentrarse en el ámbito legislativo, en busca de un curul en San Lázaro rumbo a la elección intermedia de 2027.

Esta decisión se dio durante un tiempo de reacomodo en las estructuras de Morena con la salida de Luisa Alcalde y llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia del partido guida; así como su búsqueda por mantener la mayoría en el Congreso para asegurar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación (4T) con rumbo al 2027.

Durante la mañana del martes se viralizaron algunas fotografías de Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor de AMLO e hijo único de Beatriz Gutiérrez Müller, en un evento exclusivo realizado en la Ciudad de México relacionado con la apertura de Nusr-Et Steakhouse, una cadena internacional de restaurantes de lujo fundada por Nusret Gökçe, mejor conocido como “Salt Bae”. La difusión del material generó diversas reacciones debido a que el establecimiento es reconocido mundialmente por ofrecer experiencias gastronómicas de alto costo, un contraste que algunos usuarios vincularon con el discurso de austeridad promovido durante el sexenio anterior.

REAPARICIONES DE AMLO El tabasqueño y exmandatario (2018-2025) anunció su retiro de la política tras dejar la Presidencia de la República en 2024, año en el que fue relevado de ese encargo por Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde entonces, el fundador de Morena ha tenido apariciones limitadas vía redes sociales, en donde ha salido momentáneamente de su retiro de la vida pública para promocionar su libro “Grandeza”, publicado en noviembre de 2025, obra donde busca “reivindicar” a los pueblos originarios de México. Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando salió a votar en la primera elección judicial por voto popular en México. También cuando dio a conocer su libro. También reapareció para defender al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue detenido por el gobierno de Estados Unidos a inicios de 2026 por presuntos vínculos con el crimen organizado. El morenista afirmó en sus redes sociales que fue un secuestro. ”Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, publicó López Obrador.

Asimismo, hizo un llamado a Trump a no caer en la “autocomplacencia”; “Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”. Meses antes de terminar su mandato, López Obrador aseguró que no saldría de su retiro, salvo que se presentara una situación grave.

En marzo de 2026, publicó en sus redes sociales en defensa de Cuba para externar solidaridad con el pueblo. Desde su cuenta personal de X, AMLO hizo un llamado a las mexicanas y mexicanos a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto contra las cuerdas a ese país. ”Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”, escribió el mandatario desde 2018 a 2024 y fundador del Movimiento Revolucionario Nacional (Morena).

En consecuencia, AMLO invitó a hacer donativos a una asociación civil para comprar insumos y ayudar al pueblo cubano: “invito que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”. En el pasado, López Beltrán ha pedido no ser llamado ‘Andy’ porque, según dice, llamarse Andrés Manuel “como el mejor presidente que ha tenido este país” es su mayor orgullo y considera que el mote ‘Andy’ le arrebata ese legado. (Con información de EL Universal)

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