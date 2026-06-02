Estados Unidos destruye buque con dirección a Irán en pleno acuerdo de paz
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Desde el 13 de abril, Estados Unidos ha implementado un bloqueo marítimo en los puertos de Irán
El 2 de junio se reportó que Estados Unidos atacó una embarcación, con bandera de Botsuana, que tenía como presunto destino uno de los puertos principales de Irán.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) explicó que el ataque militar contra la embarcación, cerca del territorio marítimo de Irán, se debió a que la nave no respondió a las advertencias de las autoridades estadounidenses.
Por ello, se disparó un misil táctico al buque cisterna, el cual no tenía carga, para inmovilizarlo. Posteriormente, se identificó a la embarcación M/T Lexie. El acto militar corresponde al bloqueo marítimo que Estados Unidos estableció desde el 13 de abril, tras no lograrse un acuerdo de paz con Irán, y que estos no liberaran el estrecho de Ormuz.
Se han desviado más de 122 embarcaciones que tenían como destino los puertos de Irán, mientras que otros 6 buques han sido destruidos por no acatar las advertencias de Estados Unidos.