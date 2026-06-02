Estados Unidos destruye buque con dirección a Irán en pleno acuerdo de paz

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    Conflicto en los mares de Irán Vanguardia

Desde el 13 de abril, Estados Unidos ha implementado un bloqueo marítimo en los puertos de Irán

El 2 de junio se reportó que Estados Unidos atacó una embarcación, con bandera de Botsuana, que tenía como presunto destino uno de los puertos principales de Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) explicó que el ataque militar contra la embarcación, cerca del territorio marítimo de Irán, se debió a que la nave no respondió a las advertencias de las autoridades estadounidenses.

Por ello, se disparó un misil táctico al buque cisterna, el cual no tenía carga, para inmovilizarlo. Posteriormente, se identificó a la embarcación M/T Lexie. El acto militar corresponde al bloqueo marítimo que Estados Unidos estableció desde el 13 de abril, tras no lograrse un acuerdo de paz con Irán, y que estos no liberaran el estrecho de Ormuz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-detiene-buque-mercante-que-buscaba-romper-bloqueo-MH21048884

Se han desviado más de 122 embarcaciones que tenían como destino los puertos de Irán, mientras que otros 6 buques han sido destruidos por no acatar las advertencias de Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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