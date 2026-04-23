Independencia de la Liga MX: FMF alista nueva estructura jurídica para potenciar el futbol mexicano

La relación entre la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX está por entrar en una nueva etapa. De acuerdo con los reportes más recientes, los dueños del futbol mexicano avanzan en el proceso para separar jurídicamente a ambos organismos, una medida que convertiría a la Liga MX en una entidad con estructura propia, mayor autonomía administrativa y un modelo de gobernanza más parecido al de otras ligas profesionales del mundo. El movimiento no significa una ruptura deportiva con la FMF, ya que la Liga MX deberá mantenerse afiliada a la Federación Mexicana de Futbol, como ocurre con los torneos profesionales que operan bajo el paraguas de una federación nacional. Sin embargo, sí representaría un cambio de fondo: la Liga dejaría de funcionar únicamente como una unidad de negocio o marca dependiente de la FMF, para contar con personalidad jurídica y administración propia.

La Liga MX busca independencia administrativa El tema ya venía en análisis desde 2025, cuando Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, reconoció que existía una comisión encargada de revisar los pros y contras de una eventual separación administrativa entre la Liga MX y la Federación. En ese momento, el directivo dejó claro que cualquier modelo autónomo tendría que conservar la afiliación federativa, pero abrió la puerta a un manejo distinto en temas internos, comerciales y operativos. La nueva estructura apunta a ordenar la relación entre clubes, Liga MX y FMF, especialmente en áreas como derechos comerciales, finanzas, competencias, reglamentos, arbitraje y toma de decisiones estratégicas.

Según información de RÉCORD, la Asamblea de Dueños también contempla una transición de gobernanza con comités especializados, sin que necesariamente haya cambios inmediatos en los principales cargos directivos. ¿Qué cambiaría para los clubes? Para los equipos de la Liga MX, el nuevo modelo podría significar mayor control sobre ingresos, derechos comerciales, decisiones de calendario y estrategias de expansión. También permitiría establecer una relación más clara con la FMF, en la que la Federación conserve funciones regulatorias, deportivas e internacionales, mientras la Liga administra con mayor independencia su producto principal.

La separación jurídica, sin embargo, también abre interrogantes. El nuevo esquema deberá definir cómo se repartirán facultades, quién tomará decisiones sobre competencia, arbitraje, selecciones nacionales, derechos audiovisuales y relación con la Liga de Expansión MX. Ese punto será clave para evitar que la autonomía se traduzca en nuevos conflictos entre clubes, Federación y categorías inferiores.

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