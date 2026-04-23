Liga MX: ¿Adiós al control de Televisa? El bloque G8 busca reformar el futbol mexicano

La Liga MX estaría cerca de vivir una de sus reestructuras internas más importantes de los últimos años. De acuerdo con reportes publicados este jueves, un bloque de clubes conocido como el G8 tomaría fuerza dentro de la Asamblea de Dueños con el objetivo de modificar la forma en que se toman las decisiones en el futbol mexicano y reducir la influencia histórica de Televisa. El grupo estaría integrado por Chivas de Guadalajara, Toluca, Rayados de Monterrey, Tigres UANL, Pachuca, León, Atlético de San Luis y FC Juárez, instituciones que buscarían impulsar un modelo más plural, con mayor peso de los clubes y con comités encargados de supervisar áreas clave de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol. El G8 empuja una nueva estructura en la Liga MX Según la información difundida por MedioTiempo, a partir de lo reportado por Rubén Rodríguez, la intención del bloque sería que el futbol mexicano deje de depender de una sola casa de poder y que las decisiones deportivas, comerciales y administrativas pasen por órganos de revisión con participación de distintos clubes.

En ese escenario, Mikel Arriola se mantendría como comisionado de la Liga MX e Ivar Sisniega continuaría al frente de la FMF, aunque ambos tendrían que rendir cuentas ante nuevos comités. El cambio no implicaría, por ahora, una salida inmediata de los principales dirigentes, sino una redistribución del control interno. Uno de los puntos más relevantes sería la posible llegada de un presidente de la Liga MX sin vínculos con Televisa. Entre las opciones mencionadas en los reportes aparecen perfiles relacionados con Atlético de San Luis, Monterrey o Tigres, lo que reforzaría la intención de separar la conducción del torneo de los intereses de una televisora. ¿Qué significa para el futbol mexicano? La posible reestructura llega en un momento clave para la Liga MX, que también atraviesa cambios en materia de multipropiedad, derechos de transmisión, relación con la FMF y modelo de competencia.

En los últimos torneos, varios clubes han diversificado sus acuerdos televisivos y de streaming, lo que ha reducido la concentración histórica de los derechos de transmisión en pocos grupos. Aunque todavía no existe un anuncio oficial que confirme todos los cambios, los reportes apuntan a que el G8 buscaría convertirse en un contrapeso dentro del futbol mexicano. La intención sería construir una toma de decisiones más equilibrada, con mayor representación de los clubes y menor dependencia de los grupos que tradicionalmente han marcado la agenda de la Liga MX. De confirmarse, el movimiento abriría una nueva etapa para el balompié nacional rumbo a la temporada 2026-2027, con una Liga MX que intentaría modernizar su gobernanza justo en la antesala del Mundial 2026, torneo que pondrá a México en el centro de la atención internacional.

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