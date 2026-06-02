Vicente Fox arremete contra Morena tras respaldar a Maru Campos para 2027: ‘Es la dictadura perfecta’

El expresidente de México, Vicente Fox Quezada, reapareció en la escena política nacional tras participar en un evento en Chihuahua en respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos. Posteriormente, ofreció una entrevista al medio N+, en la que abordó temas relacionados con la denominada Cuarta Transformación, Morena, la relación entre México y Estados Unidos, el panorama político rumbo a 2027 y el papel de la mandataria estatal dentro de la oposición. Durante la conversación, Fox sostuvo que actualmente existe una concentración de poder político en el país. Al referirse a las reformas constitucionales aprobadas en los últimos años, afirmó que “hay un solo poder que se las ha arreglado para modificar la Constitución ya por 90 veces” y agregó que dicho poder “es todopoderoso, es autocrático, es la dictadura perfecta para acabar pronto”. También señaló que, a su juicio, se está construyendo una estructura política que limita la competencia y que “nos regresa nuevamente al siglo XX, lo que nos pasó por 71 años”.

VICENTE FOX RESPALDA A MARU CAMPOS El exmandatario explicó que su asistencia al evento en Chihuahua respondió al surgimiento de un liderazgo que, desde su perspectiva, representa una alternativa política. “Fuimos llenos de fervor, de entusiasmo, de esperanza, porque ahí hay una líder ya consolidándose, ya en marcha”, expresó en referencia a Maru Campos. Asimismo, evocó figuras históricas del panismo chihuahuense como Manuel Clouthier, Luis H. Álvarez, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Barrio, a quienes atribuyó haber impulsado la participación ciudadana y la oposición política en décadas anteriores. Fox aseguró que actualmente observa una situación similar a la vivida en aquellos años. En ese sentido, afirmó que “hay el nacimiento, no solo de una lideresa, de una velita de allá del norte que nos está llamando a la desobediencia ante la arbitrariedad, ante la injusticia”. También sostuvo que existe una diferencia entre la situación de la gobernadora de Chihuahua y la de otros funcionarios señalados en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. Al referirse al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Fox expresó que se trata de una persona “acusada en los Estados Unidos por un gran jurado” y consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respaldado políticamente a él y a otros funcionarios mencionados en investigaciones realizadas por autoridades estadounidenses. VICENTE FOX CUESTIONA RELACIÓN DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, Y RECHAZA INJERENCIA Durante la entrevista, Fox también fue cuestionado sobre la participación de autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con el crimen organizado y sobre las declaraciones del gobierno mexicano respecto a la soberanía nacional. El expresidente rechazó que estas acciones constituyan una intervención extranjera. “No es una intervención o una injerencia, ahí está Claudia totalmente equivocada”, declaró. Añadió que “no es la soberanía de México la que está en juego, es la lucha contra los criminales, contra los cárteles internacionales”. Fox afirmó que el crimen organizado opera actualmente a escala internacional y consideró que el fenómeno requiere cooperación entre países. Según dijo, “la lucha contra el crimen organizado es una lucha internacional. No corresponde solo a México”.

VICENTE FOX SEÑALA QUE RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS DURANTE SU SEXENIO FUE DIFERENTE Al comparar la situación actual con la que existía durante su administración, señaló que los niveles de violencia eran distintos. “Antes de terminar mi sexenio en el año 2006, el índice de criminalidad del país estaba en 9 crímenes por cada 100 mil habitantes. Eso hoy está en 40”, expresó. También recordó la relación bilateral que mantuvo con el entonces presidente estadounidense George W. Bush y afirmó que en aquel periodo existió una colaboración institucional constante entre ambos gobiernos. Respecto al debate sobre soberanía, Fox sostuvo que “este asunto de la soberanía es una m*m*da del gobierno de Trump que no corresponde en la lucha contra el crimen” y consideró que México debería asumir una posición más activa frente al problema de la delincuencia organizada. Asimismo, señaló que si las autoridades mexicanas no enfrentan de manera efectiva el fenómeno criminal, otros gobiernos podrían incrementar su participación en asuntos relacionados con la seguridad regional. “México tiene que resolver esa situación o va a venir alguien a resolverla y no nos va a gustar”, manifestó. FOX HABLA SOBRE ELECCIONES DE 2027 Y DA RESPALDO A MARU CAMPOS Fox también habló sobre el proceso electoral de 2027 y la posibilidad de una reorganización de la oposición. Afirmó que la situación política actual ha generado un acercamiento entre distintos sectores que anteriormente mantenían diferencias. “Hay una nueva batalla que dar, hay una nueva trinchera que ocupar”, señaló al explicar su participación en el encuentro realizado en Chihuahua. Según dijo, la entidad representa históricamente un punto de referencia para los movimientos ciudadanos que han buscado impulsar cambios políticos en el país.

Durante la entrevista, aseguró que el evento celebrado en Chihuahua reunió a miles de personas y sostuvo que el objetivo principal fue la defensa de principios relacionados con la democracia, la libertad y la economía de mercado. “Estaba lleno de ciudadanía el acto en Chihuahua, bien arriba de 12 mil gentes que estaban allí en ese propósito de defender los valores universales de la civilización occidental”, declaró. En otro momento de la conversación, criticó diversas políticas impulsadas por el gobierno federal y manifestó su rechazo a medidas que, a su juicio, podrían afectar la privacidad de los ciudadanos. “Mi teléfono no es de Claudia, no es del gobierno, no es de la UIF, no es del SAT, son mis datos personales y mi vida personal”, expresó. Finalmente, Fox destacó el papel político que atribuye a la gobernadora de Chihuahua. “Claro que Maru es importante, claro que Maru ya se ha convertido en una estrella nacional, pero una estrella de esperanza, una estrella para corregir aquí el rumbo equivocado que traemos”, afirmó. El expresidente también consideró que las elecciones intermedias de 2027 representan una oportunidad para modificar el equilibrio político en el Congreso. “Yo creo que el 2027, hoy por hoy, es la mejor oportunidad que tenemos los mexicanos”, señaló, al tiempo que planteó la posibilidad de que una eventual recomposición legislativa genere nuevos contrapesos dentro del sistema político nacional.

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