La OMS afirma que los casos sospechosos de ébola se reducen a 116 tras descartarse cientos de casos

La agencia informó el martes que se habían registrado 48 muertes y seis personas se habían recuperado en el Congo.

La Organización Mundial de la Salud informó que se han confirmado 321 casos de ébola en el brote de la República Democrática del Congo y 116 casos sospechosos, lo que supone un gran descenso en el número de casos sospechosos, ya que cientos fueron descartados tras la investigación.

Las autoridades congoleñas publicaron por primera vez las nuevas cifras de casos el lunes.

En Uganda se han confirmado nueve casos y una muerte asociada, según declaró a los periodistas en Ginebra Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.

Posteriormente, el Ministerio de Salud de Uganda confirmó seis nuevos casos de ébola, lo que eleva el total de casos confirmados en el país hasta la fecha a 15, según informó el Ministerio de Salud el martes.

El ministerio indicó en un comunicado en su cuenta X que los seis casos fueron confirmados entre los contactos de otros casos confirmados.

La OMS informó el viernes que había 906 casos sospechosos del virus del Ébola de Bundibugyo en la República Democrática del Congo, incluidas 223 muertes sospechosas que estaban siendo investigadas.

Posteriormente, Jean Kaseya, directora general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, declaró en un artículo de opinión publicado el domingo en el Financial Times que se estaban investigando más de 1.100 casos sospechosos.

Cientos de casos desestimados tras la investigación

Cuando se le preguntó por qué las últimas cifras mostraban un número significativamente menor de casos sospechosos, Lindmeier dijo que los datos sugerían que se habían descartado cientos de casos.

“Han sido descartados y o bien padecen otras enfermedades o solo han tenido fiebre y nada más”, dijo. Lindmeier añadió que las cifras fluctuarían con el tiempo a medida que se realicen las pruebas.

Añadió que un caso sospechoso incluye a cualquier persona detectada por la vigilancia o que presente síntomas en un centro de salud.

Los casos confirmados incluyen únicamente a aquellos que han dado positivo en la prueba de Ébola en Bundibugyo.

Las pruebas han supuesto un reto en este brote, ya que inicialmente las pruebas más comunes utilizadas para el Ébola no detectaron la cepa Bundibugyo, para la cual no existe una vacuna aprobada, y la capacidad ha sido limitada.

El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU también enumeró 116 casos sospechosos y dijo: “El 29 de mayo, el Ministerio de Salud de la RDC actualizó su recuento total de casos sospechosos para eliminar los casos sospechosos que han sido descartados después de la investigación y las muertes sospechosas que están pendientes de los resultados de la investigación en curso”.

El 15 de mayo, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron el brote de la cepa Bundibugyo del Ébola , el decimoséptimo brote de Ébola en el Congo, y la Organización Mundial de la Salud lo declaró rápidamente una emergencia de salud pública de importancia internacional.