No descarta Morena retirar militancia a Rubén Rocha y otros acusados por EU

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    No descarta Morena retirar militancia a Rubén Rocha y otros acusados por EU
    Montiel aseguró que si se presentan las pruebas sobre la acusación en Rocha, se actuará “en consecuencia”. CUARTOSCURO

La presidenta nacional morenista, Ariadna Montiel, señaló que se tiene que esperar a avances de la investigación de la FGR

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, no descartó que el partido pueda iniciar un proceso para retirarle la militancia a Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán con licencia, respectivamente, y otros de los señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes reiteró que en Morena “no va a encubrir a nadie”, pero insistió en que se presenten las pruebas para “actuar en consecuencia” en contra de los señalados. Reiteró que esperarán los avances de la investigación que tiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/javier-corral-acusa-a-maru-campos-de-doble-rasero-tras-retirar-impugnacion-por-intento-de-detencion-MC21107391

“Nosotros pedimos que se presenten las pruebas y, si se presentan, actuaremos en consecuencia. Pero esta retórica (del narco-partido) no inició ahí, sino viene de antes, desde el gobierno del expresidente López Obrador”, señaló Montiel.

Al ser cuestionada sobre si Morena retiraría la militancia a quienes de los 10 señalados por Estados Unidos formen parte de las filas de Morena, Montiel Reyes afirmó que “va a ocurrir cuando tengamos las pruebas. No necesariamente tiene que ocurrir, ni sí, ni no. Lo que vamos nosotros a esperar es que se presenten las pruebas”.

“Más importante que la militancia es atender al pueblo de Sinaloa”, reiteró Montiel Reyes.

Al respecto, aprovechó para presentar imágenes de Marko Cortés Mendoza, expresidente nacional del PAN, con Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, detenido en Guerrero, quien gobernó desde las filas del PAN en Morelos.

“Ahí sí no dicen nada. O cuando la ‘Chapo diputada’ era su candidata. Ahí no dijeron nada ni hicieron nada. Nosotros sí estamos haciendo. En Morena va haber una revisión de todos los perfiles y la presidenta lo planteó para formar la nueva Comisión en el INE al respecto”, agregó.

Sobre el senador Enrique Inzunza, dijo que es una decisión personal —como refirió que lo fue en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa y del alcalde de Culiacán— pedir licencia; pero consideró que “se han atendido las condiciones para llevar a cabo la investigación” por parte de la FGR.

“Nosotros consideramos que se han cumplido las condiciones para poder atender la investigación, que eso es aquí lo más importante. El senador tomará su decisión o no, pero ha cumplido con la de presentarse en la Fiscalía General y creo que ha sido oportuno que ante un señalamiento y una investigación en curso, pues no participe de la discusión del tema, por ejemplo, de la Comisión de Validación de candidatos en el INE”, indicó Montiel.

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