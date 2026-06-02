Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tiene nueva fecha, tras atentado armado
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El 25 de abril del 2026 se interrumpió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por un atentado de Cole Tomas Allen
El 2 de junio se reportó que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido reagendada, tras haber sido interrumpida por un atentado armado.
La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, del 25 de abril del 2026, fue interrumpida después de que Cole Tomas Allen intentara adentrarse en el evento en el Hilton Washington, mientras cargaba un arma de fuego. El incidente provocó que las autoridades del servicio secreto lo interceptaran. Por el atentado, los corresponsales y los funcionarios pertenecientes a la administración de Trump, incluyendo al mismo presidente, tuvieron que ser evacuados del recinto.
La nueva fecha de la cena fue seleccionada por Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El evento será preparado para el 24 de julio del 2026.
‘No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra’ aseveró Weijia Jiang.
Nuevamente, el evento será celebrado en el Washington Hilton. A pesar de que el presidente de los Estados Unidos utilizó el previo incidente como un argumento para el proyecto de la remodelación de la Casa Blanca, la directora de prensa afirmó que será el hotel, ya que el Salón de Bailes de Trump, se estima, estará terminado para septiembre del 2028.
‘El tiroteo que interrumpió el evento de este año reafirmó la misión de la WHCA de defender las libertades protegidas por la Primera Enmienda’ agregó Weijia Jiang.