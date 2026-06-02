Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tiene nueva fecha, tras atentado armado

El 2 de junio se reportó que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido reagendada, tras haber sido interrumpida por un atentado armado.

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, del 25 de abril del 2026, fue interrumpida después de que Cole Tomas Allen intentara adentrarse en el evento en el Hilton Washington, mientras cargaba un arma de fuego. El incidente provocó que las autoridades del servicio secreto lo interceptaran. Por el atentado, los corresponsales y los funcionarios pertenecientes a la administración de Trump, incluyendo al mismo presidente, tuvieron que ser evacuados del recinto.

La nueva fecha de la cena fue seleccionada por Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El evento será preparado para el 24 de julio del 2026.

‘No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra’ aseveró Weijia Jiang.