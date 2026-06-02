Alianza de medios lanza llamado tras privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez

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México
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    Alianza de medios lanza llamado tras privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez
    La privación de su libertad se realizó en el municipio de Nanchital, Veracruz. Cortesía

La directora del portal el Pulso Informativo del Sureste fue extraída de su domicilio por personas armadas sin identificar

CDMX.- Alianza de Medios Mx, una asociación civil sin fines de lucro integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos, realizó un llamado paravisibilizar la privación de libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez de Veracruz.

A través de una de sus notas, informó que este martes 2 de junio, la directora del portal el Pulso Informativo del Sureste fue extraída de su domicilio por personas armadas sin identificar en el municipio de Nanchital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sale-la-cnte-de-segob-sin-acuerdos-maestros-retiran-bloqueos-en-cdmx-MD21112592

En redes sociales, se compartió un presunto video del momento en el que un grupo ingresó a la fuerza en su domicilio.

En las imágenes se observa a dos hombres con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda. Tras ingresar, sometieron a los residentes.

FISCALÍA INICIA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se inició una carpeta de investigación luego de difundirse acusaciones del secuestro contra la periodista.

Mencionaron que Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/soy-hijo-de-quienes-aman-amlo-reaparece-en-foto-con-andy-lopez-beltran-BC21109668

Además, se montó un operativo de búsqueda para dar con la directora de Pulso Informativo del Sureste.

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