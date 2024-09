Javier Aguirre busca nuevos talentos en el Tri para los amistosos contra Valencia y Estados Unidos

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, ha expresado su intención de observar a más jugadores de los que ya ha visto en la reciente Fecha FIFA, con miras a los próximos partidos amistosos que disputará el Tricolor.

Los encuentros que se llevarán a cabo contra el Valencia en Puebla y frente a Estados Unidos en Guadalajara, contarán con la inclusión de nuevos talentos, especialmente de la categoría Sub-23.

“Son partidos de preparación, habrá gente nueva que queremos ver cómo se comporta fuera del campo de juego. Dentro tenemos a todos muy vistos, pero me interesa ver qué hacen el resto de la semana. Me ocupa mucho que entiendan en dónde están parados”, comentó Aguirre, dejando en claro que los amistosos serán una oportunidad para observar no solo el rendimiento en la cancha, sino también la actitud y conducta de los jugadores en su entorno.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Shohei Ohtani hace historia en las Grandes Ligas! El japonés es el primer jugador con 50 robos y 50 jonrones en la MLB

Entre los nombres que se encuentran en la mira del cuerpo técnico destacan Fernando Tapia, Efraín Álvarez y Ramiro Árciga, quienes brillaron en la reciente Fecha FIFA en los amistosos disputados por la Sub-23 contra Panamá.