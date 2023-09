La FIA advirtió a Helmut Marko por comentarios contra Checo Pérez

Las palabras de Marko provocaron una ola de críticas de equipos, pilotos y medios de comunicación especializados y este tema fue retomado previo y durante el presente Gran Premio de Singapur.

El mexicano Sergio Pérez afirmó que el asesor de su equipo Helmut Marko le pidió disculpas por los comentarios en los que afirmó que, por su condición de latinoamericano, no era capaz de concentrarse igual que los pilotos europeos.

“Tuve una muy buena conversación con él y me pidió perdón por sus comentarios. Eso es lo más importante de todo, seguimos adelante. No me he sentido ofendido en absoluto. Conociendo a Helmut (Marko), sé que lo dice de esa forma, es una persona que me ayuda mucho”, comentó Checo Pérez ante la prensa.

Por su parte, el jefe del equipo austríaco, Christian Horner, señaló que no pueden lanzar un comunicado condenando las palabras de Marko, ya que este no tiene un contrato de empleado con la escudería y dejó en manos de la FIA y FOM cualquier tipo de sanción.