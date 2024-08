La prometedora debutante Haohao Zheng: la más joven de los Juegos Olímpicos

Aunque no logró avanzar a la Final, ya que la puntuación de corte para las ocho mejores finalistas rondaba los 80 puntos, Haohao expresó su orgullo y satisfacción por su participación.

“Me siento muy orgullosa de mí, me siento cansada y feliz. La verdad es que no me sentí muy nerviosa. Mi familia estuvo aquí animándome. Estoy muy feliz. Fue una experiencia estar aquí. Me gustaría volver en Los Ángeles en 2028”, compartió la joven en inglés con los periodistas, demostrando una madurez y confianza admirables para su corta edad.