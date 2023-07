‘Lloré cinco días seguidos y pensé en retirarme’, afirma Neymar Jr., sobre la eliminación de Brasil en Qatar 2022

“Hubiese preferido no marcar ese gol, que hubiésemos quedado 0-0 y perder en los penales, en vez de anotar ese gol, que ellos empaten y perder en instancias de penales. Es un dolor que sólo los jugadores o el staff pueden entender.

“No te puedo decir lo que pasó por mi mente”, le dijo Neymar en YouTube. “Sin dudas, fue la derrota más dolorosa de mi carrera. Lloré durante cinco días seguidos. Me dolió que mi sueño quedara en nada”.

En una entrevista que el hizo el youtuber Casimiro , para la red social de videos en Internet, aseguró que ha sido la derrota que más le ha dolido en su carrera. Justo, el astro carioca no ha jugado con su Selección desde esa caída, el pasado 9 de diciembre.

“Fue el peor momento de mi vida. Lo sentí como un funeral, alguien llorando a tu lado, otro más llorando abrazado a otro. Fue horrible, una sensación que no quiero volver a experimentar” .

“Tras el Mundial [2022], sinceramente, no quise regresar [a jugar con el Seleccionado Brasileño]”, dijo. “Pero ya no pienso lo mismo, porque quiero ganar. He cambiado de opinión.

“Después del Mundial, sentí que no quería volver a sentir el dolor de la derrota nuevamente. Ver a mi familia sufrir tanto, me pesó mucho. Pero van a tener que lidiar con eso de nuevo. Será bueno. Tiene que ser bueno”, aseguró Neymar, en una charla con Casimiro.