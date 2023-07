María de Jesús, atleta saltillense de 76 años, le recuerda al mundo que la edad es sólo un número

Finalmente, María de Jesús quiso compartir un mensaje que tiene tiempo queriendo enviarle a todas las mujeres:

“Hagan ejercicio, salgan, o sino en su casa. Hay muchas cosas que hacer. Más que nada, no es nada más por correr, yo ya no visito el hospital, ya no voy al seguro, no voy porque no me duele nada. La salud no se compra (...) Salir y hacer ejercicio, las ayudará a aprender muchas cosas, convivir con gente de su edad y que tengamos una mejor calidad de vida”.

Para finalizar, les pidió que tuvieran “oídos sordos” para todo aquel que se burle, les digan cosas o intenten detenerlos por cuestiones de edad: “nadie va a ver por ustedes, ustedes deben poner ese empeño de salir y hacer actividad. Hay que estar en este mundo con calidad de vida”, concluyó.