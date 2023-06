Matheus Dória se naturaliza mexicano

Matheus Dória, actual defensa de Santos, presumió en sus redes sociales que recibió su carta de naturalización mexicana, con lo que el zaguero, que actualmente está en negociaciones para firmar con Cruz Azul, puede cumplir su sueño de llegar a la Selección Mexicana en caso de que Diego Cocca lo convoque a su combinado.

“¡Qué chingón ser mexicano!”, presumió el defensa nacido en Brasil en sus redes sociales. “Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo que soy mexicano”.

En la segunda parte de su publicación, Dória, quien en ocasiones anteriores manifestó su deseo de jugar para México, agradeció a Santos y familia por el apoyo que ha recibido para concretar su naturalización, incluso cerró su texto con una frase célebre de Chavela Vargas.

“Gracias a toda la gente del Club que me ayudó para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos. Y como dice Chavela Vargas: “’Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana’”.

Matheus jugó un partido amistoso con la Selección de Brasil en el 2013, cuando tenía 18 años, por lo que podría ser elegible para México. En aquella ocasión, Luiz Felipe Scolari lo mandó al terreno de juego para disputar los últimos tres minutos del triunfo 0-4 sobre Bolivia.