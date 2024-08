Mercedes Roa deja la presidencia de Club de Cuervos en la Kings League tras recibir comentarios misóginos

La influencer mexicana Mercedes Roa, ha anunciado a través de sus redes sociales que dejará su puesto como presidenta de Club de Cuervos en la Kings League Américas. Roa, quien había liderado al equipo en esta innovadora competición, reveló que su salida fue motivada por los constantes comentarios misóginos que ha recibido, los cuales han afectado no solo a su persona, sino también a la imagen del equipo.

“Ya no soy presidenta de Club de Cuervos”, afirmó Roa en un emotivo mensaje. “Hace un tiempo tuvimos una reunión y me dijeron: ‘Los comentarios misóginos y de hate que recibes y que recibe el equipo por ti es algo que no esperábamos y que no queremos que por ahí vaya la conversación, por lo tanto, ya no queremos que seas la presidenta de Cuervos’”, declaró.

Roa, quien ha jugado futbol desde pequeña y tiene una notable presencia en redes sociales, compartió que a pesar de los desagradables insultos, nunca contempló la idea de renunciar a la Kings League. Sin embargo, los dueños de Club de Cuervos tomaron la decisión de apartarla para proteger la reputación del equipo.

