México acaba en sexto lugar del Torneo Maurice Revello tras perder ante Japón

No fue un buen torneo para la Selección Mexicana en el Maurice Revello, pese a que no tuvo malos números durante la competencia, pero el esfuerzo táctico y físico no les alcanzó para llegar al posible quinto lugar.

El Tricolor Sub-23 terminó en el sexto lugar del certamen tras caer de forma estrepitosa ante Japón por marcador de 3-1, llevándose una agria sensación luego de la copa jugada en Francia.

La Selección dirigida por Ricardo Cadena disputó el partido por el quinto puesto ante una selección nipona conformada por un cuadro Sub-19 y para este último compromiso decidió darle minutos a los futbolistas que menos actividad tuvieron en la Fase de Grupos.

El primer tanto de los nipones cayó a los 22 minutos de juego tras un error de los centrales Jesús Alcantar y Jorge Berlanga, por lo que Soma Kanda venció a Eduardo García, quien vivió su primer partido en el torneo y suplir en el arco a Alex Padilla.

El equipo azteca buscó cerrar de forma digna el certamen, por lo que salió con un 4-2-3-1 al terreno de juego, pero esto no fue suficiente para detener al equipo asiático, el cual logró la segunda anotación al minuto 84 con el gol de Kento Shiogai.