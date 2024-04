Nadal: “hace tres semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial”

Este partido terminó con un cómodo triunfo que quedará en la historia de este deporte, ya que el mallorquín se convirtió en el único jugador en contar con 20 presencias en un único torneo de Masters 1000 . Cabe recordar que, según sus propias palabras, esta será la última vez que el español disputará el Madrid Open , además subrayó que la victoria ante Darwin Blanch no ha supuesto cambio alguno y que prefiere ir paso a paso porque “hace tres semanas” no sabía si podría volver a jugar un partido oficial.

”No me afecta ganar o perder es parte del día a día. Lo que cuesta es salir y salir a tope, hasta el final. Hoy tengo que ir con un poquito más de cuidado y para alguien que entiende el deporte como yo, ir a tope, al máximo sea cual sea las posibilidades, es difícil. Tengo la experiencia, aceptado el momento en el que estoy y convivo con ellos intentando cada día dar un poquito más y en eso estoy sin ningún tipo de dramas ni nada. No hablo en el sentido negativo. Al revés. Hace tres semanas no sabía si podía jugar un partido oficial. Ahora llevo dos seguidas y estoy contento. Las cosas cambian rápido y estoy aquí”, indicó.

SE ENFRENTARÁ A DE MIÑAUR

Ahora con la victoria en sus manos, Nadal tendrá que enfrentarse a quien previamente lo hubiera eliminado en una segunda ronda: Alex De Miñaur (11°).

Por su parte, el español buscará dejar atrás el mal trago en Barcelona de la semana pasada. “En estas condiciones de altura, le van a beneficiar un poco más a él, pero yo intentaré hacer lo que pueda. Mejorar dentro de lo que pueda y es una oportunidad y haré todo lo posible”, dijo Rafa en la entrevista post victoria.

Con información de EFE