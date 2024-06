‘¡No menciones a ese señor!’: José Ramón Fernández se enfurece con Hugo Sánchez tras nombrar a Faitelson

José Ramón Fernández y Hugo Sánchez mantuvieron un altercado en uno de los programas de análisis de la cadena televisiva de ESPN.

Mientras se encontraban debatiendo el futuro de la Selección Mexicana rumbo a la Copa América, el “Pentapichichi” y Peláez se enfrascaron en una discusión que subió de todo.

Los dos críticos estaban rodeados de personalidades como Javier Alarcón y el mismo “Joserra”, siendo este último el que intervino cuando escuchó la comparativa que hizo el bicampeón con Pumas en relación con el delantero que estuvo en Chivas en su época como futbolista.

En la parte más alta de la conversación dentro de “Futbol Picante”, la discusión subió de tono y el malestar surgió entre ambos, por lo que “Hugol” bautizó al exdirectivo de Guadalajara como “David Faitelson”, dando a entender que se estaba comportando como el polémico analista.

“¿Me quieres decir que porque no soy técnico no puedo hablar de futbol? ¿Viste el cuarto gol de Uruguay?

“¿Me lo puedes narrar?... no digas que porque no somos técnicos no podemos hablar de futbol. No comparto en absoluto”, dijo Ricardo Peláez.

“A ver David Faitelson, no pongas en mi boca palabras que no he dicho”, respondió Hugo Sánchez.

“No saques a ese señor... no menciones ese nombre por favor, él es Ricardo Peláez”, pidió José Ramón Fernández.