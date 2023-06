‘No nos relajamos, no nos conformamos’: Jimmy Lozano dice que el Tri va por la Copa Oro

En el entorno de la Selección Mexicana se viven aires de esperanza. Luego del fracaso en la Concacaf Nations League, tras la caída del Tri ante Estados Unidos, y renacer contra Honduras en la Copa Oro, tras la transición Diego Cocca-Jaime Lozano, hay ilusión entre los jugadores mexicanos.

La próxima prueba será contra Haití. Si bien en el papel no es un país que luce complicado para los verde, blanco y rojo, están empatados en puntos con México y un resultado desfavorable podría ser catástrofico, para los antecedentes.

Jimmy lo tiene claro. Los errores no son cosa del pasado, son defectos que ayudarán a perfeccionar un combinado azteca que viene acumulando derrotas determinantes desde que quedaron eliminados en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Por tal motivo, el exjugador de Pumas y ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, asegura que su selección está en busca de ir por algo importante.

“La mejor herramienta para no quedarte en lo que ya hiciste es buscar puntos a mejorar, que siempre hay. En los detalles está ir acercándonos a una mejor versión, que no nos relajemos, que no nos conformemos con lo que es ya historia, el buen inicio de esta Copa, pero el equipo lo tiene claro, que venimos por cosas más importantes y no sólo por un buen inicio”, comenta el técnico de la Selección Mexicana.

Para Lozano hay algo que es determinante: sin importar el rival, se requiere ir por la victoria. Pese a las críticas por el nivel que estos partidos puedan servir para México, el DT del Tricolor tiene en la mente ir por el triunfo sí o sí.