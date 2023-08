‘No se van, no se van, no se van’: oficialmente, los Acereros se quedan en Monclova

El equipo de beisbol Acereros de Monclova, no se irá a otra sede, la Furia Azul permanecerá en la capital del acero y así lo confirmó el club a través de un comunicado oficial.

“Nos vimos en 2023 y que quede claro, por si quieres decírselo a quien te pregunte... ¡Nos veremos en 2024!”.

Y es que en anteriores días, se publicó en diversos medios de comunicación de Monclova que ante la crisis económica que se vive en la ciudad, este equipo emigraría a otra sede, versión que desmintió la dirección del Club.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué sucedió en la derrota de Saraperos ante Toros? La polémica jugada que decidió el triunfo de Tijuana en el Madero

Luego de haber sido eliminados por los Tecolotes de los Dos Laredos de los playoffs de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol, el club publicó el comunicado dirigido a su afición.

“Concluyó una temporada más para nuestro equipo, tras ello vienen tiempos de introspección, análisis de todas las áreas y en consecuencia, de decisiones de cara al futuro, no diremos mucho que tu no sepas, desde el 2017 tenemos como meta año tras año pelear un campeonato, imposible obtenerlo siempre, pero mientras no se consiga habrá de ser una campaña que siembre las bases de una próxima.

“La organización se divide en diversas áreas, hoy todas ellas, que van de lo deportivo a lo administrativo, de las ventas a la comunicación, de la mercadotecnia y producción a la operación del club, entre otras, ya trabajan en conclusiones del 2023 y la planeación del 2024, siempre con el objetivo de competir con un sello aspirante y no como un simple suspirante a nuestra segunda estrella.

“Es un compromiso que nos hemos trasado desde nuestra llegada y posteriormente desde aquel 2019 cuando supimos saborear juntos algo que queremos volver a disfrutar en el futuro inmediato”.