$!No solo fue ‘Checo’ Pérez, ’Pato’ O’Ward quedó segundo en las 500 millas de Indianápolis

Antes de la carrera escribió en Twitter: “Es una carrera muy larga, de ahí podemos remontar al frente sin problema. ¡Vamos por todo, banda, SIN MIEDO!”.

También compartió su emoción días antes: “Si no vienes para ganar, ¿para qué vienes?.. No hay nada comparable con esta carrera, no hay nada como la Indy 500, estoy muy emocionado”, dijo Pato O’Ward en la rueda de prensa organizada en el día de medios en Indianápolis.

Con información de medios