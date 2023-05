‘No tengo nada que ocultar’, dice entrenadora de Selección de Natación, tras denuncias de violencia

No obstante, las jóvenes deportistas han defendido sus quejas y señalaron que fueron Arturo Elías Ayub y Carlos Slim quienes pagaron el viaje a Egipto, donde resultaron condecoradas.

“ Me orilló a tener bulimia, anorexia, ansiedad y depresión severa , las cuales me llevaron al hospital. La entrenadora de Selección Nacional de Natación Artística lleva a este equipo como si fuera una empresa ultracapitalista.

“Estoy superorgullosa de haber llevado al equipo hasta donde lo he llevado, ahorita es algo para celebrar, si nos tenemos que preocupar, es por lo que viene, pero no por lo que quedó atrás ”, sentenció.

“Estamos regresando de una Copa del Mundo con un resultado maravilloso y creo que no viene al caso esto, sinceramente. No tengo nada que ocultar, siempre hay atletas que se retiran cuando son quitadas de la titularidad , como fue esta atleta, porque vinieron atletas mucho mejor que ellas. El año que se le quita la titularidad, es el año en el que hace denuncias , por eso no quiero caer en este juego, no tengo nada que esconder”, dijo Loftus.

Sin embargo, esta vez, la entrenadora se encuentra en el ojo del huracán y, aunque Adriana Loftus señala que no tiene “nada que ocultar” , los señalamientos de la exseleccionada, Teresa García, son diversos, y otros más entre la comunidad de natación.

Específicamente, arremetió que uno de los casos más graves fue el de Samantha Flores, otra exseleccionada, a quien se le obligó perder un kilo de peso por día; acusó que la joven sólo comía una lata de atún al día para lograrlo.

Flores también señaló, durante una entrevista para Azteca Noticias, que tuvo varios episodios de bulimia y anorexia, todos resultado de la “violencia psicológica” ejercida por Loftus.

“Lo hice porque llegó un día en el que todas las mañanas hacían que me fuera a pesar y me generó este trauma porque todos los días tenía que bajar de peso y no bajar medio kilo, quería que bajara mínimo un kilo. Entonces estamos hablando de siete kilos a la semana porque entrenábamos los siete días de la semana y si haces cuentas al mes tenía que bajar 28 kilos”.

Reviró que, pese a ello, ahora se encuentra en un plan de alimentación saludable, empero, fue un reto. “En esos momentos, imagínate entrenar siete horas y no comer nada. Me sentía muy débil, y aun así yo no alcanzaba los estándares que la entrenadora pedía”, dio.

CORRUPCIÓN

En su video, Teresa García explica que Loftus “decide quién entra a la Selección”, pues había permitido que su hermana ingresar, y su esposo, Alberto J. Calderon, se posicionó como coach motivacional, quien “se burlaba y humillaba a los psicólogos y psiquiatras”.

“Era impensable ir con un profesional de la salud. Muchas de nosotras íbamos a escondidas”, declaró.

Mientras, sobre los actos de presunta corrupción, arremetió que la entrenadora les quitó una parte de premio que recibieron en los Juegos Panamericanos de Lima, 2019, donde se les otorgó la medalla de plata; acusa que el dinero “se lo quedó su esposo”.

“¿Realmente es por México? En mi opinión, si fuera por México alzarían la voz por todas las atletas que valientemente han alzado la voz después de un abuso sumamente grave. Si fuera por México no se trataría a la Selección Nacional de Natación artística como una empresa capitalista”, apuntó, sobre los reclamos hechos por la Selección hacia el gobierno.

Teresa compartió lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo y gran parte del equipo “cuenta con dos apoyos económicos o más”, adicional a los premios que les entrega el gobierno, los estados, la Sedena y la Semar, igualmente, que reciben alojamiento con todos los servicios.