Ana Gabriela Guevara, la atleta que se retiró porque estaba ‘asqueada del sistema’

Sin embargo, los ojos han estado puestos sobre los deportes acuáticos, pues, distintos nadadores, entre los que se encuentra la Selección Mexicana de Nado Sincronizado que acaba de ganarse el oro en la Copa Mundial celebrada en Egipto , han explicado que desde enero del presente año, no han recibido ayuda económica del Estado.

“Ella no es nadie, ella no es nadie para pedir una destitución, aquí en México hay instituciones y las instituciones se respetan”.

La desesperación y falta de apoyo de la que Guevara era víctima, la llevó a poner la última palabra sobre la mesa: si la CONADE de Carlos Hermosillo no destituía a Lara, no la verían participar en los Juegos Olímpicos de Beijin 2008.

En ese entonces, el medio Proceso recogió sus declaraciones: “no me perjudica poner mi cabeza de por medio para poder salvar a los demás y demostrarle a la gente que no lo hago por mí, sino, por mi país y las futuras generaciones”.

Con apenas 30 años, Ana Gabriela era la atleta mexicana más importante del país y, pese a que en Osaka terminó en cuarto lugar, su proyección estaba más allá, pues, tenía los ojos puestos en los Panamericanos del 2011 que se llevarían a cabo en Guadalajara y que la motivaban a seguir a pesar del “bajo rendimiento” que se le comenzaba a señalar.

Lara fue suspendido por cuatro años, lo que no representó ninguna solución para la velocista que tomó la decisión de marcharse del deporte y de los JJOO.

En su conferencia de prensa de despedida, declaró:

“Siempre preferí molestar con la verdad que complacer con la mentira, siempre mostré mi verdad y hoy pongo punto final a todo, y si no lo hago así voy y chingo a mi madre”, dijo Guevara, quien negó que su decisión de retirarse sea porque ya no puede mantenerse en los primeros planos internacionales.

Finalmente, concluyó:

“Me voy porque estoy asqueada del sistema y no como dicen por ahí, que no he recibido apoyos”.

No había duda de que el adiós era doloroso, no sólo para ella, sino para un México que la había arropado y los atletas de los que ella misma hablaba; los de las futuras generaciones que la veían como una ídolo.

En el 2010, las autoridades de “prepa sí” de la mano con el secretario de Educación del entonces Distrito Federal, Mario Carrillo Huerta, llevaron a la exatleta olímpica a las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde se reunió con jóvenes y adolescentes a los que les dirigió unas palabras de motivación para que continuaran en el deporte; al mismo tiempo en el que pidió apoyo al gobierno.

Finalmente, después de iniciar una carrera política, en 2018 tomó la Dirección de la CONADE.

Al llegar ahí, ya había sido senadora y directora del Deporte en la Ciudad de México.