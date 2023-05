Nadadora mexicana Teresa Alonso denuncia bullying y maltrato físico de su entrenadora

“Me hizo bullying; me decía gorda, chaparra y de piernas cortas; fui su costal de boxeo. Sufrí sangrado de tubo gástrico, oriné y evacué con sangre y cuando estaba en el hospital, solo me escribió para preguntar cuándo iba a regresar a los entrenamientos” , reveló a la agencia de noticias EFE la joven de 26 años.

Teresa Alonso explicó que su estatura de 1.60 metros es similar a la de varias de las mejores del mundo, como las japonesas, aunque su entrenadora manejó eso como elemento para acosarla.

“Me decía que no podía competir en dueto, por chaparra y si destacaba con mi buena técnica, me minimizaba. Sostener giros se me facilita, ella, en vez de decirle a las demás chicas que subieran el nivel, a mi me pedía bajarlo porque me hacía notar”, indicó.

EXCOMPAÑERAS HACEN CASO OMISO

Estudiante de Ingeniería Electrónica, la nadadora está fuera del equipo nacional desde 2020, cuando denunció los abusos, pero sigue al tanto de la realidad de sus excompañeras, a quienes criticó por su falta de solidaridad y por aparecer en una campaña para vender trajes de baño porque supuestamente no tienen dinero.

“Están en su derecho de pedir dinero, pero ellas cuentan con apoyo económico, del Ejército, de la Marina Nacional, de los estados, del gobierno. Viven bien, algunas ganan alrededor de 50 mil pesos al mes”, reveló.