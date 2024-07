Oficial, el América jugará como local en el Estadio Azul todo el torneo Apertura 2024

Hay que recordar que debido a las remodelaciones que sufre el Estadio Azteca, el conjunto de Coapa no podrá ver acción en su estadio por varios meses.

Lo único que faltaba por parte de la Liga MX era confirmar el recinto en el que las Águilas iban a disputar el Apertura 2024 sus partidos como local y fue gracias al calendario que ya se puede revisar en el portal oficial donde se lee que el cuadro campeón jugará como local en el Estadio Ciudad de los Deportes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿André Jardine, DT de México? La cláusula en su nuevo contrato con América, que lo acercaría a la Selección Mexicana

Como ya se había adelantado, América compartirá el Estadio “Azul” o Ciudad de los Deportes como ahora se le conoce junto al Cruz Azul quien desde la temporada pasada se mudó al recinto de la colonia Noche Buena, además de que también es casa del Atlante quien juega en la Liga Expansión MX.

De acuerdo con el calendario el Club América tendrá un total de 8 partidos como local.

En una primera instancia se manejó la posibilidad de que el equipo de Televisa jugara en más de una sede así como lo había confirmado Emilio Azcárraga pero al parecer no procedió, aunque no quedaría descartado ya que durante el torneo si el campo no está en condiciones por tantos partidos podría existir la posibilidad de cambio.

Será en la Jornada 2 del Apertura 2024 cuando tengan su primer partido como local en el Estadio Ciudad de los Deportes. Duelo programado en punto de las 19:00 pm (Centro de México) ante el Querétaro y podrá verse por la señal de TUDN.

• América vs. Querétaro: viernes 12 de Julio

• América vs. Puebla: sábado 24 de Agosto

• América vs. Chivas: sábado 14 de Septiembre

• América vs. Atlas: martes 17 de Septiembre

• América vs. Pumas: domingo 29 de Septiembre

• América vs. Santos: sábado 19 de Octubre

• América vs. Monterrey: domingo 27 de Octubre de 2024

• América vs. Pachuca: miércoles 6 de Noviembre de 2024

TE PUEDE INTERESAR: ¡Carlos Salcedo se va del país! Tras asesinato de su hermana Paola, exige salir del Cruz Azul

¿QUIÉN SERÁ LOCAL EN EL CLÁSICO JOVEN?

De esta manera, el Clásico Joven se llevará a cabo de manera obligada en el Estadio Azul. La buena noticia para la afición cementera es que será La Máquina la que juegue como local de manera administrativa en este duelo, el cual está programado para el sábado 31 de agosto, a las 21:10 horas.