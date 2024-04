Pato O’Ward le va terrible en Long Beach y se va hasta el lugar 16 en el IndyCar

Esta semana no fue la semana de Patricio O’Ward. El piloto regiomontano se quedó en el décimosexto lugar, luego de no dar una buena actuación en Long Beach .

Lo que sucedió fue que, el pelotón aún estaba muy compactado y Pato O’Ward , en el frenado de la glorieta, se topó con el Arrow McLaren de su compañero, el cual no pude evitar y le pegó con la trompa en la parte trasera, obligando a Rossi a ir a pits. O’Ward se quedó en pista, no pareció tener problemas con el monoplaza, pero dirección de carrera lo castigó con un pase por la calle de pits.

“Honestamente, no creí que lo fuésemos a lograr, y me seguían dando un número (de combustible) y simplemente no lo lograba... estaba cerca pero no era suficiente. Afortunadamente estuvimos en el lado correcto ahí”. esta fue la victoria 57 de Scott, segunda en Long Beach (la otra fue en 2015).

La próxima semana será la carrera en Alabama en el Barber Motorsport Park en Birmingham, donde se espera que O’Ward vuelva a las andadas y la rompa ante el resto de sus competidores.