¿Pierde Chucky Lozano su titularidad? PSV firma a la estrella croata Ivan Perisic

El PSV hizo oficial la contratación del experimentado extremo Ivan Perisic. Croata de 35 años estaba sin contrato en el mercado de fichajes y ahora se ha vinculado con el club de la Eredivisie hasta final de esta temporada, donde competirá por un lugar con Hirving Lozano en el ataque.

“Desde que me convertí en agente libre, he estado esperando una opción como esta: un club y un ambiente en el que me siento bien y con el que puedo ganar trofeos”, comentó Perisic.

“Le pedí consejos a mi excompañero Denzel Dumfries y eso sólo me convenció de que el PSV es el paso correcto. No veo la hora de empezar, darlo todo y ganar trofeos”.

El croata vivió sus años de gloria entre 2015 y 2022, que culminaron con la conquista de la Champions League en 2020 con el Bayern Múnich. Entró como suplente en la final por 1-0 ante el PSG.