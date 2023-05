¡Que suene el jarabe tapatío al son del ‘Canelo’ y ‘Checo’ Pérez!: Lo que no te puedes perder este fin de semana

Un día antes, a las 19:00 , las de Saltillo tendrán batalla en la duela con las Mexcaltecas. Esta serie es definitiva para -permitirse o no- pasar a la ronda de Semifinales.

Domingo: - León vs Atlético de San Luis, 19:05 horas en el Estadio León. - Tigres vs Puebla , 21:10 h en el Estadio Universitario.

Sábado: - Pachuca vs Santos Laguna , 19:15 horas en el Estadio Hidalgo.

Sábado:

-Wolves (Carlos Vela) vs Aston Villa a las 8:00 h como parte de la Premier League.

-Sparta Rotterdam vs PSV (Erick Gutiérrez) en la Eredivisie, a las 10:45 h.

-Ajax (Jorge Sánchez y Edson Álvarez) vs AZ, en la Eredivisie, a las 13:00 h.

Domingo:

-Napoli (Hirving Lozano) vs Fiorentina, en la Serie A a las 10:00 h.

-Antwerp vs KRC Genk (Gerardo Arteaga) como la Jornada 2/6 en la ronda de campeonato de la Belgian Pro League, a las 10:30 h.

-Aris vs AEK (Orbelin Pineda) a las 11:00 h en los Playoffs de la Super Liga de Grecia.



FÓRMULA 1

Luego del indiscutible triunfo sobre el circuito de Bakú, en Azerbaiyán para el piloto mexicano de la F1, Sergio “Checo” Pérez, el siguiente destino con el que buscará seguir con su racha de podios, es el Gran Premio de Miami.

En punto de las 13:30 h del domingo siete de mayo, se pondrán en marcha los motores en el Autódromo Internacional.