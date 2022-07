WIMBLEDON.- En otra demostración de arrojo, Rafael Nadal avanzó a las semifinales de Wimbledon tras imponerse en un desempate en el quinto set ante el estadounidense Taylor Fritz.

El astro español de 36 años emergió triunfante 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4) ante el cabeza de serie 11 en la Cancha Central.

La victoria mantiene a flote las pretensiones del segundo preclasificado de monopolizar los cuatro títulos de Grand Slam en un mismo año.

El campeón de 22 grandes tuvo que salir de la pista acompañado por un fisioterapeuta en el segundo set, pero regresó y siguió jugando.

Nadal quedó con marca de 8-0 en la ronda de cuartos de final en el All England Club.

Rod Laver en 1969 fue el último hombre que pudo conquistar las cuatro grandes citas en el mismo año.

Aunque está en duda su participación del juego del viernes debido a las molestias y dolencias que presenta.

Nadal confirmó que su familia le pidió desde la grada que se retirara, pero explicó que para él es muy difícil retirarse en la pista central de Wimbledon. “Lo pensé durante un rato largo. Lo he hecho algunas veces y lo odio”, subrayó.

“Cuando no es una cosa es otra”, prosiguió. “Al menos estas cosas se curan con tiempo, no como el pie, que es algo muy diferente. La realidad es que estamos en semifinales de un Grand Slam con un problema. Al mal tiempo, buena cara”, añadió.

“(Estoy) preocupado, evidentemente. Sé el dolor que he pasado y hacia el final del partido estaba un pelín mejor porque he encontrado una manera de sacar lo que me molestaba menos. La cruda realidad es que arrastro estas molestias desde hace una semana, pero hoy han aumentado considerablemente. He entrenado poco el saque estos días para reservar”, matizó.

Su siguiente rival será Nick Kyrgios, a quien hay que reconocerle su franqueza. Ni él mismo creía que este día iba a llegar. El talentoso y temperamental australiano está por primera vez en las semifinales de un grande.

Kyrgios se convirtió en el primer jugador no preclasificado y con el ranking más bajo que alcanza la penúltima ronda en el All England Club desde 2008 tras un despliegue, a su juicio, de un tenis mesurado y eficiente al barrer 6-4, 6-3, 7-6 (5) al chileno Cristian Garín en la Cancha 1.

“Creía que mi momento ya había pasado”, dijo Kyrgios, de 27 años. “Obviamente, las cosas no me salieron bien en mi carrera y quizás desperdicié ese pequeño margen. Pero estoy muy orgulloso de resurgir aquí”.

Kyrgios, el actual número 40 del mundo, siempre ha captado más titulares por su comportamiento dentro y fuera de la cancha que por sus virtudes con la raqueta en la mano.