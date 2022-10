Regresa Tua Tagovailoa y Dolphins ve la luz al final del túnel

“Es capitán por una razón”, indicó el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel . “Creo que es un jugador muy, muy bueno en esa posición. Los jugadores buenos definitivamente dan un impulso a la gente, no por lo que otros no son, sino porque él es quien es”.

MIAMI.- Tua Tagovailoa está de regreso, lo que representa una señal positiva para unos Dolphins que no han ganado desde que el quarterback sufrió una conmoción el 29 de septiembre.

Tras observar a Tagovailoa lanzar en el entrenamiento, McDaniel no cree que esté muy oxidado desde el punto de vista mecánico.

“Realmente es el mismo chico. Afortunadamente no comenzó a lanzar con la derecha”, bromeó McDaniel sobre Tagovailoa, quien es zurdo.

McDaniel agregó que habló con el jugador sobre conceder jugadas para protegerse en el campo, lo cual admite, no es natural para el quarterback de tercer año debido a su naturaleza competitiva.

“Quiere evitar cada tacleada y no le gusta cuando las jugadas no salen”, afirmó McDaniel. “A veces no funcionan”.