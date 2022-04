Saltillo FC: salen urgidos de puntos

El Saltillo Futbol Club saltará a la cancha sintética del Estadio Olímpico, recibirán en punto de las 16:00 horas al conjunto de Coras Tepic en la penúltima jornada del Clausura 2022 de la Liga Premier MX. La escuadra de casa no ha podido despuntar y se encuentra urgido por rescatar la victoria en este partido.

Coras marcha en cuarto lugar de la tabla del Grupo 1 de la Serie A, acumula 23 puntos en 11 compromisos y prácticamente tiene asegurado el boleto para la fase de Liguilla, pero intentará seguir escalando posiciones. En la más reciente jornada, vencieron como locales por 2-1 a los Cimarrones de Sonora.

Por el contrario, Saltillo FC aún no amarra el pasaje para la fiesta grande el futbol mexicano premier, tiene 19 puntos en 11 cotejos disputados, no ha podido desplegar su mejor accionar y no puede dejar escapar unidades en las dos fechas restantes. Llega a la cita con una derrota sobre la mesa, pues cayeron como visitantes por 2-1 ante los Leones Negros en la fecha anterior.

La última ocasión que nayaritas y saltillenses se midieron, fueron los coahuilenses quienes triunfaron por la mínima en territorio de Tepic. Por lo anterior, los de tierras norteñas esperan repetir la dosis y hacerse de los tres puntos en disputa.

La Fortaleza tendrá su último encuentro de campaña regular, ya que el equipo hogareño cerrará el torneo como visitante, por ello se espera que la afición abarrote las gradas del mítico recinto, el acceso al público será totalmente gratuito.