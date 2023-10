Seahawks ‘volarán’ al triunfo ante Giants, según las apuestas

La línea para este Lunes Por la Noche ha estado “inquieta” toda la semana. El domingo pasado en la noche, este mercado abrió con Los Gigantes de Nueva York como favoritos por 1.5. En el transcurso de la semana las cosas se han invertido y hasta el sábado 30 de septiembre a medio día, la línea está en 1.5, pero con los de Seattle como favoritos. La razón principal de este movimiento es a la información que hemos estado recibiendo durante la semana sobre los reportes de lesionados. Mientras que los reportes de lesión de hombres clave del equipo de Los Halcones Marinos ha sido positivo, para Los Gigantes ha sido al contrario. Andrew Thomas, el guardaespaldas de Daniel Jones, ya fue descartado para el juego del lunes. Saquon Barkley y Azeez Ojulari están como cuestionables y su participación en el juego se conocerá un par de horas antes del mismo.

Seattle parece haber dejado atrás el pésimo juego que dio en la semana 1 y ha anotado 37 puntos en cada uno de sus otros partidos, promediando arriba de 5.9 yardas por jugada ofensiva. Defensivamente no se han visto tan sólidos, pero han aguantado. Y esperan que con el regreso de Jamaal Adams las cosas mejoren.

Por su parte, los de casa han batallado mucho a la ofensiva esta temporada. Si quitamos la segunda mitad del partido frente a Arizona, los Gigantes solo han podido anotar 12 puntos en 10 cuartos. Solo Jets y Bengalíes tienen peor promedio de yardas por jugada ofensiva. Sin duda no ayuda que se hayan enfrentado a 2 de las mejores defensivas de la liga en las semanas 1 y 3, pero aún con eso se han visto muy limitados. Si consideramos lo anterior y su corredor estrella no puede jugar esta semana, lo más probable es que los problemas ofensivos de Gigantes continúen, aun y cuando la defensa de Seattle no esté al 100 por ciento.

Desde el lunes pasado me gustaban los Halcones Marinos en esta situación. Y aunque el mejor número ya se fue, creo que el lado correcto son ellos. Seattle -1.5 para este Lunes por la Noche. Los tengo con un peso de 15 en el Pick ´Em de Vanguardia MX. Los invito a que entren, el ejercicio es interesante y pueden ganar premios. Récord de esta columna en MNF: 4-1.

@ChessDLL