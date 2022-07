“Por la presente anuncio mi retirada de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022”, dijo en un video explicando sus razones en una página de Instagram recién creada.

“Amo este deporte. Ha sido fundamental en mi vida desde que tengo uso de razón. Pero así como hay vida en la pista, también está mi vida fuera de ella. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad... Además de las carreras, he formado una familia y me encanta estar con ellos. He cultivado otros intereses fuera de la Fórmula 1”, explicó.