‘Sigo creyendo en mí, siempre lo he hecho’: Djokovic está listo para la acción

Cuando las luces enfocan a Carlos Alcaraz, por ser la revelación del momento, o a Rafael Nadal, por ser la estrella indiscutible en Roland Garros, Novak Djokovic desembarca en París con la misión de retener el título. Una temporada que no es de las más brillantes, claro está, aunque para él siempre hay tiempo de recuperarse.

El N°1 del mundo habló acerca de cómo se ve para lograr el bicampeonato: “Siento que siempre estoy en esa contienda para luchar por cualquier trofeo de Grand Slam. Creo en mis propias habilidades para llegar lejos y luchar por uno de los trofeos más prestigiosos del mundo del tenis. Como campeón defensor, por supuesto, más aún, para creer que puedo hacerlo de nuevo. Revivir los recuerdos del año pasado es algo que obviamente me pone la piel de gallina y me motiva para tratar de replicar eso”.

Consultado lógicamente por los dos españoles, Nole reconoció que son una potencial amenaza: “Con respecto a los favoritos para Roland Garros y la arcilla, Nadal siempre tiene que estar en la cima, debido a sus récords, particularmente en este torneo. Y luego, tienes a Alcaraz, que obviamente es la historia del tenis masculino en los últimos cuatro o cinco meses, con una gran razón. Ha tenido algunos saltos tremendos en el ranking y los resultados que ha logrado”.

El serbio encabeza el cuadro y debutará frente al japonés Yoshihito Nishioka. De seguir avanzando, está la posibilidad de que se enfrente con el manacorí en cuartos de final.

Otro aspecto por el que fue consultado es por su adaptación al polvo de ladrillo. No es la misma para todos los jugadores y este año a Djokovic le llevó más tiempo que al resto: “Históricamente siempre he necesitado algún tiempo y varios torneos para para sentirme cómodo jugando en arcilla. Rara vez me he sentido lo mejor posible en el primer o segundo torneo de la temporada. En Roma alcancé mi nivel, no perdí un set y lo pude ganar”.

En el Foro Itálico, el tenista de Belgrado le ganó la final a Stefanos Tsitsipas, justamente a quien también venció el año pasado en la última instancia de Roland Garros y quien recientemente dijo que ya olvidó ese capítulo.

“Sigo creyendo en mí mismo, porque siempre lo he hecho. Sé lo que se necesita. Espero tener otro gran año”, reveló Djokovic para concluir. Sabe que para mantenerse en la cima del ranking no debe perder puntos, por lo que este año tiene el gran desafío de ganar Roland Garros para no ceder terreno.