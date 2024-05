Tu actitud determina tu altitud: Karla Wheelock 25 años de haber alcanzado la cima del Everest

En su momento yo pensé que el llegar a la cumbre del Everest era como la meta final de un proceso de preparación, consecución de recursos, entrenamiento y esfuerzo, realmente fue el principio.

El Everest me permitió ver no solo la curvatura de la Tierra, me permitió ver la vida de otra forma. En estos 25 años he aprendido muchísimas cosas no solo sobre mí, sino sobre la gente que tengo a mi alrededor, sobre este mundo maravilloso en el que podemos aportar aunque sea un granito de arena....Bajé con el compromiso de compartir la cumbre.