Vaast y Marks hacen historia en Tahití: oro en surf para la Polinesia Francesa y Estados Unidos

“Realmente no me doy cuenta, pero acabo de hacer historia” , expresó un emocionado Vaast . “No puedo estar más orgulloso de representar a Tahití y a Francia en casa” , añadió el joven surfista, quien consiguió una impresionante victoria que resonó en toda la comunidad local.

En la lucha por las medallas de bronce, el brasileño Gabriel Medina y la francesa Johanne Defay se destacaron tras vencer al peruano Alonso Correa y a la costarricense Brisa Hennessy, respectivamente. Weston-Webb había llegado a la Final tras imponerse 13,66 a 6,17 en su duelo de Semifinales contra Hennessy, quien finalmente cayó ante Defay por 12,66 a 4,93 en la disputa por el bronce.

Por su parte, Alonso Correa estuvo cerca del podio, pero perdió 15,54 a 12,43 contra Medina, quien agradeció el desempeño en Teahupo’o, diciendo: “Chopes me dio tantas buenas olas, tantos buenos resultados. Así que no me puedo quejar”.