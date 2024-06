Vinícius Jr. y el difícil camino hacia el Balón de Oro

En una entrevista exclusiva concedida este sábado, el destacado jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, compartió sus ambiciones y sueños en torno al prestigioso Balón de Oro, así como su deseo de forjar una carrera duradera con los merengues.

Tras su destacada actuación en la reciente Final de la Champions League, donde anotó uno de los dos goles que aseguraron la victoria para el Real Madrid sobre el Borussia Dortmund, Vinícius Júnior se pronunció sobre la posibilidad de alzar el codiciado trofeo.

“Es muy complicado (ganarlo). Hay todo un proceso por detrás”, expresó el talentoso delantero, reconociendo la exigencia del camino hacia el Balón de Oro.

Con humildad y determinación, el jugador subrayó la importancia del trabajo diario y el respaldo de su equipo en su búsqueda por el reconocimiento individual.

“Creo en la gente que está conmigo todos los días y me lo dicen. Me dicen que soy el mejor y me lo acabo creyendo. No sé qué va a pasar. Quiero seguir aquí y hacer historia como Carvajal, Kroos o Nacho”, agregó Vini, revelando su admiración por las leyendas del Real Madrid.