Ahorra en tu seguro de auto con estos hacks que te salvarán la vida (y tu cartera)

Desde hace muchos años, el tener un auto dejó de ser un lujo, sino una necesidad. Comprar el auto de tus sueños es solo la mitad del inicio de una gran vida porque hay algunos asuntos que se deben resolver, entre ellos el más importante: tu salud y la de tu familia.

Es bien sabido que, cuando manejamos, quizá a veces no importa lo bien que lo hagas, pues no estás solo por las calles y existen personas imprudentes que podrían ocasionarte un accidente. Es por esto que debes adquirir un seguro de auto lo antes posible.

Pero, calma, no debe ser un tema complicado y mucho menos debes quedarte con la primera opción que encuentres, pero, ¿qué dirías si te cuento que hay hacks ahorrar en tu seguro de auto? Con miituo.com todo es más sencillo y acá te compartimos algunos consejos que debes conocer.

Hacks para ahorrar en tu seguro de auto que debes conocer

Miituo es una empresa que pretende revolucionar el seguro de auto y hacerlo mucho más accesible y justo con todos los usuarios, pues su plan es cobrar solo por lo que se consume, ni más ni menos. Así, luchando por un mundo más equitativo, miituo tiene disponible estos seguros:

Seguro de auto por kilómetro: Este seguro consiste en que, como su nombre lo dice, se paga por cada kilómetro recorrido, si no manejas ningún kilómetro, no pagas absolutamente nada. Mientras menos uses tu auto, más ahorrarás. Adquirirlo es muy sencillo, tan solo hay que hacer una cotización, descargar su aplicación disponible en Play Store o App Store y, una vez contratado, enviar una foto de tu odómetro para saber cuánto se te va a cobrar al mes.

Seguro de auto por día : Ahora, si el plan anterior no te funciona porque, de hecho, si manejas todo el día, prueba el seguro por día. Este es ideal para aquellos que quieren respaldar su vehículo momentáneamente y que no los haga gastar mucho dinero. Lo genial de esto es que no incluyen plazos forzosos ni deberás pagar de forma anual. ¿Y cuánto cuesta? Lo encuentras en 19 centavos por kilómetro, de $100 a $500 pesos menos que en cualquier otra aseguradora. Sin embargo, las tarifas son personalizadas y dependen de algunas características, por lo que deberás cotizar.

Seguro de auto por mes : Al igual que el seguro por día, este tampoco incluye plazos forzosos. Este seguro es ideal para aquellos que manejan mucho y muy seguido y que pueden ahorrar más que contratando los dos seguros de auto anteriormente mencionados. Es un seguro de 30 días que te protege ampliamente y que es ideal si no quieres o no necesitas contratar un plan anual. Además, este seguro podrías contratarlo con dos modalidades, el pago fijo o por kilómetro, como te explicamos anteriormente.

Cabe señalar que para contratar cualquiera de estos planes, debes de cotizar de acuerdo a tus características y necesidades, pues Miituo comenta que estos podrían cambiar conforme pasa el tiempo y otros factores como tu edad o tu código postal