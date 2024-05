Si la inteligencia artificial puede hacer tu trabajo, quizá también pueda remplazar a tu director ejecutivo

No es solo una predicción. Algunas empresas exitosas han empezado a experimentar públicamente con la noción de un líder de inteligencia artificial, aunque por el momento pueda ser en gran medida un ejercicio de desarrollo de marca .

El verano pasado, edX , la plataforma de aprendizaje en línea creada por administradores de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés) que ahora forma parte de 2U Inc., una empresa que cotiza en bolsa, encuestó a cientos de directores ejecutivos y otros directivos sobre el tema . Se invitó a los encuestados a participar y se les dio lo que edX llamó “ un pequeño incentivo monetario ” para que lo hicieran.

“ En las empresas con problemas, primero se remplaza la gestión operativa, pero es probable que se mantengan algunos humanos para que piensen más allá de las máquinas ”, afirmó Saul J. Berman, ex socio consultor sénior de IBM. En general, comentó Berman, “ el cambio que producirá la inteligencia artificial en las empresas será tan grande o mayor en los niveles estratégicos superiores de gestión como en los rangos inferiores ”.

“ Solía haber una curva de personas que tenían habilidades numéricas y otras que no ”, afirmó Agarwal. “ Luego llegó la calculadora y fue la gran igualadora. Creo que la inteligencia artificial hará lo mismo con la alfabetización. Todos podrían ser director ejecutivo ”.

“ Mi primer instinto es que dirían: ‘Remplaza a todos los empleados, pero a mí no ’”, comentó. “ Pero lo pensé más a fondo y creo que el 80 por ciento del trabajo que hace un director ejecutivo lo puede hacer una inteligencia artificial ”.

Mucho antes del actual auge de la inteligencia artificial, Jack Ma, en aquel entonces el director ejecutivo de la empresa china de comercio electrónico Alibaba, predijo que en 30 años es “ probable que un robot aparezca en la portada de la revista Time como el mejor director ejecutivo ”. Ma señaló que los robots eran más rápidos y racionales que los humanos y no los motivaban emociones como la ira.

Tang Yu, quien es personificada como mujer, no aparece en un organigrama en línea del equipo directivo de NetDragon, pero la empresa anunció el mes pasado que Tang Yu había ganado “el codiciado título de ‘Mejor Empleada Virtual del Año en China’” en el Foro de la Industria Digital Humana de China. Otro ejecutivo recogió el premio por ella. Según la empresa, el equipo de empleados de inteligencia artificial de NetDragon está a cargo de las evaluaciones de rendimiento y la tutoría, entre otras tareas.

Del otro lado del mundo, la lujosa empresa polaca de ron Dictador anunció en noviembre que tenía una directora ejecutiva humanoide de inteligencia artificial, Mika, quien proclamó en LinkedIn que estaba “desprovista de prejuicios personales, lo cual garantiza decisiones imparciales y estratégicas que priorizan los intereses de la organización”.

Los ejecutivos de la Asociación Nacional de Directores Ejecutivos podrían tener una opinión sobre esta tendencia, aunque solo podría ser para negarla, pero en su sitio web no aparece ningún ser humano real afiliado al grupo. Un mensaje enviado en la sección de “Contáctenos” no obtuvo respuesta.

Los expertos en inteligencia artificial, del tipo humano, advirtieron que todavía estamos al inicio de cualquier transición, pero aseguraron que es una progresión natural.

“Siempre hemos subcontratado la labor. Ahora estamos subcontratando la inteligencia”, comentó Vinay Menon, que dirige la práctica global de inteligencia artificial en la consultoría Korn Ferry. Menon advirtió que, “aunque no se necesite la misma cantidad de líderes, se seguirá necesitando liderazgo”.

Gran parte del debate del último año sobre la inteligencia artificial en el lugar de trabajo ha girado en torno al riesgo que corren los empleados de base si no incorporan las nuevas tecnologías a sus puestos de trabajo, sin dejar que, por supuesto, sus puestos se conviertan en inteligencia artificial. En términos históricos, la automatización pone en peligro a los trabajadores, aunque beneficie a los inversionistas y directivos.

Ahora se invirtieron los papeles. Los investigadores especulan que la automatización a nivel ejecutivo podría incluso ayudar a los trabajadores de niveles inferiores.

“Alguien con iniciativa y que ya está bastante avanzado en su carrera tal vez ya no necesite un jefe humano”, comentó Phoebe V. Moore, profesora de Administración y los Futuros del Trabajo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Essex. “En ese caso, el software de autogestión incluso puede mejorar la dependencia del trabajador”.

La pandemia preparó a la gente para esto. Muchos oficinistas trabajaban desde casa en 2020 y muchos lo siguen haciendo, al menos varios días a la semana. La comunicación con colegas y ejecutivos se hace por medio de máquinas. Es solo un pequeño paso para comunicarse con una máquina que no tiene una persona del otro lado.

“A algunas personas les gustan los aspectos sociales de tener un jefe humano”, afirmó Moore. “Pero, después de la pandemia, a muchas les sienta bien no tenerlo”. c.2024 The New York Times Company.

Por David Streitfeld, The New York Times.