Invertirán 50 mdd en 360 Industrial Park

Desde hace un par de días se retomó el “boom” de empresas que se quieren instalar en Coahuila y están retomando las visitas que realizan a los parques industriales para ver los sitios físicamente en los que se invertirían hasta 50 millones de dólares.

El director Comercial de 360 Industrial Park, Manuel González Lomelí, comentó que entre la semana antepasada y la pasada llevaban 9 días recibiendo casi todos los días a empresas extranjeras en el parque industrial porque se quieren instalar en el estado.

Agregó que todo lo que no se hizo de enero a la fecha, todas las empresas que no vinieron, es ahora cuando están llegando, por lo que es probable que dentro de poco se vea un despegue grande como el que no se dio en 2020, pero se espera pueda arrancar a principios del 2022.

Por otra parte, comentó que le ha tocado inversionistas de Japón, Corea, China, Estados Unidos y Canadá, principalmente del sector automotriz que están evaluando la zona, aunque también aeroespacial y muebleros.

“Todo lo que no se pudo hacer a raíz de la pandemia, todos los viajes que se cancelaron, todas esas empresas que no pudieron venir, ahora lo están haciendo ya están viajando, están dejando las reuniones virtuales porque lógicamente tienen que venir los directivos de esas empresas o los que van a estar como gerentes de planta en su momento a ver el sitio físicamente a ver si se adapta a lo que están buscando a ver los servicios que ofrecen los parques industriales”, aseguró.

Sobre todo dijo que les interesa el tema de la mano de obra, aunque añadió que es muy sólido en Coahuila y por ello, consideró que muchas empresas se estarán instalando en el primer trimestre de 2021.

COMPITE CON OTROS ESTADOS

Los estados contra los que se compite por estas inversiones son Nuevo León, el Bajío y Tijuana, sin embargo, añadió que Coahuila tiene una mano de obra muy sólida y eso le genera mucha certidumbre a los inversionistas extranjeros para instalarse en la entidad.

Finalmente entre los factores que tendrán peso en la toma de decisiones son los costos logísticos de las empresas, quienes son sus clientes, donde importan y exportan, asimismo se basan en sus costos de operación y en este caso destacó la ubicación estratégica de Coahuila por su cercanía a la frontera y a los puertos de Brownsville y Matamoros.