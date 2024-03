Las exportaciones de China se disparan. Vienen repercusiones mundiales

“Me he asegurado de que las tecnologías estadounidenses más avanzadas no puedan utilizarse en China, al no permitir que se comercien allá”, dijo Biden en su discurso sobre el estado de la Unión del jueves.

Las exportaciones chinas, medidas en dólares, aumentaron un 7 por ciento en enero y febrero respecto al año pasado. Pero la caída de los precios de muchos productos chinos —debido a un exceso de producción en China— significa que la cantidad física de las exportaciones y su cuota de mercado mundial están aumentando mucho más rápidamente.

China ha encontrado formas de eludir algunos aranceles. Los componentes chinos van en volúmenes cada vez mayores a países como Vietnam, Malasia y México. Estos países procesan las mercancías para que se contabilicen como productos propios y no como fabricados en China. A continuación, estos países envían las mercancías a Estados Unidos y la Unión Europea, que les aplican aranceles bajos o incluso no les aplican aranceles.

Estados Unidos y la Unión Europea empiezan a preocuparse.

Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, advirtió la semana pasada en un acto de la Brookings Institution que el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se revisará en el verano de 2026. Insinuó que Estados Unidos podría insistir en endurecer las normas sobre el origen de los componentes, sobre todo para los automóviles, una postura que también defendió el pasado otoño Robert Lighthizer, que fue representante comercial en la presidencia de Trump y ahora es el principal asesor comercial de la campaña electoral de Trump.