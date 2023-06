No se ha contenido la inflación; subyacente sigue al alza: especialista

A pesar de la tendencia a la baja de la inflación en los últimos cuatro meses, el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECS), Antonio Serrano Camarena, dejó claro que no se ha contenido y se esperan todavía más aumentos en la tasa de interés del Banco de México (Banxico).

“La inflación no está contenida, principalmente porque la inflación subyacente volvió a subir, no se ha contenido; el componente de corto plazo de la inflación no tiene todavía una repuesta y, por consiguiente, eso todavía nos pone en la disyuntiva de tener que aumentar las tasas de interés en un futuro; lo más seguro es que haya un par de aumentos más”, aseguró.

A ello, dijo, se suma que volvieron a reducir las cuotas de producción de petróleo, por lo que ya volvieron a subir los precios y ello le pega prácticamente a todo, además de que falta el aumento natural de la inflación que se da a finales de noviembre y principios de diciembre; no obstante, descartó que el índice de precios regrese al 7% y estimó que cerrará este año por debajo del 6%, quizá en 5.8 a 5.9 por ciento.

Por otra parte, Serrano Camarena comentó que, según la CNBV, en septiembre de 2022, de cada 10 mil adultos en México, 2 mil 897 contaban con una tarjeta de crédito, mientras que en Coahuila la proporción fue de 2 mil 720. En tanto, el estado con más adultos con tarjeta de crédito por cada 10 mil fue Nuevo León, con 4 mil 186, y el que menos tuvo fue Chiapas, con mil 147 adultos.

Asimismo, por cada 10 mil habitantes, en septiembre de 2022 la tendencia en créditos hipotecarios, grupales y personales a nivel nacional fue de 164, 287 y mil 300, de manera respectiva, mientras que en Coahuila fue de 208, 346 y mil 304.