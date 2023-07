Pega el superpeso a los seguros de ahorro en dólares

Debido a la disminución que reporta el precio del dólar con respecto al peso, las personas que tienen un seguro de ahorro en dólares cuyo vencimiento sea en las próximas semanas o meses pueden encontrar opciones para no recibir menos dinero del que tenían proyectado.

El pasado viernes el dólar cerró en 17.11 pesos, según datos del Banco de México. Para esta semana la proyección es que el rango de precio del billete verde ronde entre 16.90 y 17.40 pesos, niveles por debajo de los 19; 20 y hasta 25 pesos que se han registrado en los últimos años.

Los seguros de ahorro contratados en dólares son aquellos productos donde la suma asegurada o cantidad proyectada a ahorrar en plazos de 5, 10; 15 años o más, se contratan en dólares y se paga también en esa moneda.

Por ejemplo, hace cinco años Raúl adquirió un seguro educativo en dólares para su hijo, que en ese entonces tenía seis años. La suma asegurada es de 12 mil dólares, por la cual paga mil dólares al año. Cuando lo contrató el precio de la moneda estadounidense estaba en 19.60 pesos. A él le faltan siete años para cobrar su seguro; el tipo de cambio, por el momento, no le preocupa tanto.

Pero para una persona que adquirió un seguro con componente de ahorro en dólares hace 10 años, en el 2013, cuando el tipo de cambio rondaba en los 13 pesos y que el vencimiento sea este año (después de ver que en años pasados el dólar llegó a niveles de hasta 25 pesos), recibirá menos de lo que captaría si el precio del billete verde estuviera en esos niveles o entre 19 y 20 pesos.

¿QUÉ HACER?

Para quienes se encuentran en esta situación hay opciones. Si su seguro de ahorro vence este mes o este año, cuando las proyecciones son que el dólar se mantenga en niveles bajos, pueden postergar la fecha de cobro o solicitar a la aseguradora opciones de reinversión de su dinero a través de la contratación de un nuevo producto.

“La mayoría de las compañías de seguros tenemos la opción de que las personas técnicamente no saquen el dinero de la aseguradora y puedan contratar un nuevo seguro, con una suma asegurada en dólares, entonces tendrían la misma cantidad de dólares en un nuevo instrumento”, destacó Paulo Roberto Butchar, director comercial de Mapfre.

Sobre esto, Daniela Becerril Calva, directora de desarrollo de negocio vida en Mapfre México, explicó que si tienen un vencimiento en este año pueden cobrar ese dinero, hacerlo al tipo de cambio vigente o reinvertirlo en la misma moneda en otro instrumento y existen algunos productos a un plazo menor, como de un año, cinco años o el periodo que convenga.

“Podrían decidir contratar una póliza de ahorro con ese dinero que ya tienen y no retirar el dinero de la aseguradora. El cliente nos instruye, pide que se aplique para una siguiente póliza que tiene la misma prima, entonces al hacer este cambio de dólares a dólares no se tendría ninguna fluctuación cambiaria porque no sale de la compañía”, dijo.

REINVERSIÓN, CLAVE

Por su parte, Renata Rodríguez, gerente de oferta salud y vida en AXA México, detalló que las personas que cobren un seguro de vida con ahorro en este año lo harán con el tipo de cambio actual, sin embargo, a pesar de que el valor del dólar es más bajo que otros años, se debe tomar en cuenta que, al considerarse el tipo de cambio como interés real, los impuestos serán más bajos.

Pero, también pueden buscar alternativas, preguntar por productos donde el dinero se pueda reinvertir sin necesidad de que salga de la aseguradora. “De este modo se conservan en moneda original, podrían generarle rendimientos y tendría la opción de retirarlos cuando la moneda recupere valor”, comentó.

Cristóbal Ponce Miranda, presidente del comité de salud y vida de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), destacó que los seguros de ahorro, al término de su plazo, ya no se pueden alargar más, pero sí se puede contratar uno nuevo y reinvertir ese recurso en ese producto. Algunas compañías tienen unas estrategias que se llaman reinversión de dólares.

Sin embargo, es importante que se pregunten las condiciones del nuevo seguro y se analice el plazo al que se realizará la reinversión.

